Slutsksakhar - Dinamo Minsk maç önü

Belarus Premier Lig maçında Slutsksakhar ile Dinamo Minsk, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:45. Maç öncesi Slutsksakhar 21 puanla 5. sırada, Dinamo Minsk 25 puanla 2. sırada bulunuyor. Slutsksakhar son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Dinamo Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 211 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slutsksakhar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dinamo Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Slutsksakhar önceki hafta Dnepr Mogilev mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Dinamo Minsk ise Vitebsk karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Slutsksakhar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slutsksakhar, kendi sahasında 8 gol attı, 2 gol yedi.

Dinamo Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dinamo Minsk, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.