2017 yılının sonbaharında baştan aşağı yenilenen Snapchat, kullanıcıların arkadaşları tarafından paylaşılan içerikleri ‘Keşfet’ bölümünden çıkararak, ünlüler ve medya şirketlerinin içeriklerinden ayrı bir yerde listelemeye başlamıştı.

Büyük eleştiri toplayan ve şirket hisselerinin düşmesine yol açan bu strateji hakkında yeniden düşünen Snap, arkadaşların paylaştığı hikayeleri diğer içeriklerle birlikte Keşfet bölümünde listelemek üzere yeni bir özellik geliştirdiğini ve testlerine başladığını doğruladı.

Kullanıcıların hatırlayabileceği gibi Snapchat’in özlenen eski halinde de bu sistem kullanılıyordu.

Söz konusu güncellemeyle ilgili Recode sitesine açıklamada bulunan Snap sözcüsü, “Her zaman topluluğumuzun isteklerine kulak veriyoruz ve yenilikler test etmeye devam ediyoruz.” demekle yetindi.

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