Snapchat, sosyal medya dünyasının en yaratıcı isimlerinden biri. Ancak bugüne kadar ilk adımının Snapchat tarafından atıldığı birçok projenin kaymağını rakipleri yedi. Bu duruma bir de günden güne azalan kullanıcı sayısı eklendiği zaman şirket, 2017 yılını büyük bir zararla kapamıştı.

Snapchat'in bu gidişata bir dur demek için üzerinde çalıştığı son yeniliği ise atlanamaz reklamlar. Mayıs ayında testlere başlayacağını duyuran şirket, 6 saniyelik geçilemeyen reklamları denemeye alacak.

Bu test aşamasında hem kullanıcılarının nabzını hem de reklam verenlerin ilgisini ölçmeyi düşünen Snapchat, nihai kararını bu denemeye göre verecek.