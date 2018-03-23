Yaptığı güncellemeler sonrasında kullanıcılarından büyük tepki toplayan Snapchat, şu an tüm dikkatini Snap Map üzerinde toplamış gibi görünüyor. Snap Map'in mevcut özelliklerini geliştirmeye devam eden şirket, Map Explore isimli yeni özelliğini duyurdu.

Map Explore özelliği sayesinde artık Snapchat kullanıcıları arkadaşlarının paylaşımlarını yer bildirimleri üzerinden görebilecek. Birçok farklı emoji desteğiyle kullanıcılar, arkadaşlarının denize, plaja veya günlük rutinin dışında herhangi bir yere yaptığı gezileri rahatlıkla takip edebilecek.

Bunun dışında Snapchat kullanıcıları, yakın çevresinde yaşanan önemli olayları da yine Map Explore özelliği sayesinde keşfedebilecek. Eğer tüm bu özelliklerin gizliliğinizi ihlal ettiğinizi düşünüyorsanız merak etmeyin, bu özelliği istediğiniz zaman ayarlar kısmından kapatabilirsiniz.