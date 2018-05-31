SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, haziran ayında devreye girecek Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) Türkiye’ye en ucuz doğalgazı sağlayacağını söyledi. Bakü’de düzenlenen uluslararası petrol ve gaz fuarında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Aliyev, “BOTAŞ’ın gaz fiyatları ticari sır. Ama söyleyebilirim ki TANAP’tan alınacak gazın bedeli BOTAŞ’ın tüm diğer kaynaklardan ithal ettiği fiyatlardan daha düşük olacak” dedi.

12 HAZİRAN’DA TÖREN YAPILACAK

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre TANAP’ın Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru’nun bir parçası olduğunu vurgulayan Alivey, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in önceki gün Şahdeniz 2 projesinden TANAP boru hattına ilk gazın vanasını açtığını, 12 Haziran’da Eskişehir’de TANAP’ın ve Güney Gaz Koridoru’nun Eskişehir’e kadar olan kısmını devreye alma töreni yapılacağını belirtti.

BU YIL 14.5 MİLYAR DOLARLIK PROJELER DEVREYE GİRECEK

SOCAR’ın Türkiye’ye uzun süredir yatırım yaptığına dikkat çekerek, bu sene 14.3 milyar dolarlık yatırımın sonuçlanarak hizmete gireceğini belirten Aliyev, 2018’in kendileri için çok önemli bir yıl olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “3-4 yıl önce çok büyük yatırımlara karar verdik. Zamanında, başarıyla bitirmek üzereyiz. Bunların en büyüğü bizim için ehemmiyeti ve değeri olan Şahdeniz 2 ve Güney Gaz Koridoru. Önemli yatırımlardan biri de Türkiye’de yapımını bitirmek üzere olduğumuz Star Rafineri projemizdi. 6.3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü olan Star Rafineri projemiz de üretim aşamasına geliyor. TANAP da 8 milyar dolar. Böylece bu yıl 14.5 milyar dolarlık projelerimizi devreye alacağız. Bu projelerimiz Türkiye’de reel sektöre son yıllarda yapılan en büyük yatırımlar olarak kabul ediliyor.”