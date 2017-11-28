Softbank, Uber hisselerine indirimli teklif vermeye hazırlanıyor

Uber, bir önceki yatırım turunda 69 milyar dolar değerlemeye ulaşmış ve dünyanın en değerli özel şirketi unvanını pekiştirmişti.

Bloomberg’in haberine göre, Softbank’ın yatırımcılara yapacağı teklif ise Uber’e 48 milyar dolar değer biçecek. Bu teklif, girişimin bir önceki değerlemesinin yüzde 30 aşağısında.

Anlaşma Softbank’ın 9 milyar dolar değerindeki Uber hisselerinin yüzde 17'sini satın almasıyla sonuçlanabilir. Şirket öte yandan 69 milyar dolar değerleme üzerinden Uber’e ayrıca 1 milyar dolarlık bir yatırım daha yapmayı planlıyor.

Softbank dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonlarından Vision Fund’ı yönetiyor ve 93 milyar dolar yatırım sermayesine sahip.

Yatırımcıların Uber hisselerini indirimli fiyattan Softbank’a satmayı kabul edip etmeyecekleri merak konusu.

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