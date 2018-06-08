Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören yaklaşık bir yıldır solunum yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

İşadamı Erdoğan Demirören'in ölümüne neden olan solunum yetmezliği, solunum sisteminin oksijen ve karbondioksit değişimini sağlamada yetersiz kalma durumu olarak açıklanıyor. Buna bağlı olarak atar damardaki kanda oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarı artıyor.

Türk Toraks Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre; "Solunum yetmezliği astım, KOAH gibi müzmin akciğer hastalıklarına bağlı gelişebileceği gibi çok çeşitli kalp hastalıklarına ya da ağır zatürre, soba zehirlenmesi ya da trafik kazası gibi sebeplere bağlı aniden de ortaya çıkabilir. Solunum yetmezliği gelişen hastalarda aniden başlayan veya aniden artan nefes darlığı, hızlı soluk alıp verme, çarpıntı, soluk açlığı, dudaklarda morarma ya da ani bilinç kaybı gelişebilir.

Böyle bir tabloyla karşılaşıldığında en kısa zamanda, hatta mümkünse ambulans ve sağlık personeli gözetiminde, hastaya acil tıbbi müdahale yapılması ve hemen hastaneye yönlendirilmesi gerekmektedir. Solunum yetmezliğinin tedavisi genellikle yoğun bakım şartlarında yapılmakta olup oksijen ve /veya solunum desteği ile birlikte solunum yetmezliğine neden olan hastalığa yönelik tedaviler uygulanır, hastalar yakın takip edilir. Güncel tedavi yaklaşımları ve erken müdahale ile bu hastaların büyük kısmı yeniden sağlıklarına kavuşabilmektedir. Bu nedenle solunum yetmezliğinden şüphelenilen hastanın zaman kaybedilmeden hastaneye uygun şekilde yönlendirilmesi hayati önem taşır."

SOLUNUM YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

● Nefes darlığı ve hızlı soluk alıp verme,

● Morarma,

● Bilinç kaybı,

● Solunum yollarındaki yetersizlik nedeniyle salgı atma,

● Yutkunma zorluğu,

● Yemek yerken midedeki yemek parçacıklarının hava yollarına kaçmasına bağlı olarak öksürük,

● Öksürmede zorlanma,

● Hipotansiyon,

● Uykuya eğilimin artması,

● Terleme,

● Baş ağrısı,

● Cilt renginin kırmızılaşması,

● Görme yetisinin azalması,

● Bitkinlik,

● Koordinasyon kaybı,

● Hareketlerin kısıtlanması.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

Solunum yetmezliği sendromunun tedavisi hastane ortamında acil serviste ve yatırılarak gerçekleştirilir. Yoğun solunum rahatsızlığı yaşayan hastalarda muayene sonrası tedaviye karar verilene kadar oksijen tedavisi yapılır. Tedavide yeterli hava yolu açıklığı ve doku oksijenasyonu sağlanmaktadır. Semptomları gidermek için altta yatan sebep aranır. Ayrıca ek olarak antibiyotik, antikoagülan, steroid veya diüretik ek tedavilerle desteklenir.

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