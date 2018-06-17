Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Yenikapı'da miting düzenleyecek. HDP ise aynı saatte Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 13.00'te Tunceli'de, saat 16.00'da Elazığ'da ve saat 18.00'de ise Tokat'ta miting düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te Sincan-Etimesgut STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşma programına katılacak. Kılıçdaroğlu, saat 17.00’de Altındağ STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce, kitlelere güven veriyor

Gazete Habertürk'ten Kübra Par, seçimlere 1 hafta kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran sonrası senaryoları konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, "İnce, kitlelere güven veriyor. Seçilecek, yeni ufuk açacak. İfade, din-vicdan özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı istiyoruz. Millet İttifakı, bu ilkeleri gerçekleştirinceye kadar sürer" diye konuştu. KILIÇDAROĞLU: İNCE KİTLELERE GÜVEN VERİYOR

25 Haziran sabahında Türkiye'de neler değişecek

24 Haziran seçimi için geri sayım başlarken, Türkiye’nin uyanacağı 25 Haziran sabahının ayrıntıları da netleşiyor. Siyasi partilerin vaatleri, yeni dönemde OHAL’in kalkacağına, askerlik sisteminin hem bedelli hem bedelsiz tümden değişeceğine, ülke bütçesinden vatandaşın cebine giren payın artacağına işaret ediyor. VAATLERE GÖRE 25 HAZİRAN

Başbakan Yıldırım çay davetini geri çevirmedi

Başbakan Binali Yıldırım, miting sonrası pankart açarak kendisini çay içmeye davet eden Akkaya ailesinin istediğini geri çevirmedi.Yıldırım, Akkaya ailesinin Çiçekli Mahallesi'nde bulunan evine çay içmeye gitti. Yıldırım bir süre aile ile sohbet etti. Başbakan Yıldırım ailenin çocuklarına oyuncak hediye etti. BAŞBAKAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!

Erdoğan'dan Kandil açıklaması: Toplantı alanlarını vurduk