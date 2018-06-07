A Spor'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, görevinin başında olduğunu söyledi. Kocaman'ın "İstifa durumu söz konusu değil. Görevimin başındayım. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun bizimle ilgili bir tasarrufları olacak" dediği öne sürüldü.

Aykut Kocaman, 19 Mayıs'ta Konyaspor'la oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada "2-3 gün içinde kendimle ilgili kararımı uygulamaya başlayacağım" demişti.

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminden önce Aykut Kocaman'ın istifa ederek iki başkanın önünü açacağı öne sürülmüştü.