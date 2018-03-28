Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Başkan Yıldırım burada önemli açıklamalarda bulundu.
Acıbadem Grubu ile yapılan sponsorluk sözleşmesiyle ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Mehmet Ali Bey, üniversiteye yardım edebileceğini ifade ettiği noktada bir isteği olduğunu söylemiş. Bu isteği de Fenerbahçe'nin geçmişte olduğu gibi sağlık sponsoru olmak istediğini söylemiş. Vefa Beyler bize anlattılar. Bunu değerlendirdik, olmaz dedik. Problemler varken bir de bunu çıkarmayalım başımıza. Sonra bu konuşmalar ilerleyince, "Forma reklamlarına ne istiyorsunuz" demiş. Bizim istediğimiz bedel bu... İşte ona da, "Evet derim" demiş. Değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken üniversiteye katkı, voleybol takımına katkı ve bir de kampüs yapılması gibi konuşmalar çerçevesinde kendisini bizzat ben de çağırdım ve konuştuk. Kalbimizin, organlarımızın buna evet demediği fakat mantık olarak yapılması gerektiğini düşündük. Bunu bilin. Ne kağıt üzerinde ne de sözlü konuşmada geçmişle ilgili hiçbir pazarlık yapmadan; yani bunu affedeceğiz, şunu unutacağız veya bunun karşılığındadır ifadeleri olmadan bir sözleşme yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü istediği zaman bunu feshetme hakkına sahiptir. Şifai olarak konuşmamız; 3 trilyon üniversiteye yardım desteği yapacak, kadın voleybol takımına forma reklamı verecek; reklam verirse 1 milyon dolar, isim hakkı yaparsak beraber o zaman 3 milyon dolar 6 seneden 18 milyon dolar bir bedel ödeyecek" dedi.
"FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ'NE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ, SAMANDIRA'YA KAMPÜS YAPACAĞIZ"
Fenerbahçe Üniversitesi'ne büyük önem verdiklerini ifade eden Aziz Yıldırım, "Ayrıca bir kampüs yapacağız. Üniversite işine çok önem veriyoruz, bunu bilin. Onun için askeriyeden ve siyasetten destek istedik. Samandıra Tesisleri'nin karşısında askeriyenin 1500-2000 dönümlük bir arazisi var, oradan 200 dönümlük arazi istedik. Onlar da hesapladılar ve 150 dönüme yakın araziyi devreden çıkarıp verebiliriz dediler. Bunu Genelkurmay Başkanlığı'nın bir yazısıyla Milli Emlak'a gidecek pozisyonda. Belki de bugün gitmiştir. Buraya kampüs yapılacak ve bu kampüste 5 tane fakülte olacak 10'ar bin metrekarelik ve idari binalar. Spor alanları var. Hepsi planlanmış ve projeleri çizilmiş. Burada yapılacak kampüslerden birini kendisi yapacak ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye edecek. Bütün anlaşma budur. Bunun dışında herhangi bir söz veya herhangi bir şey verilmemiştir" diye konuştu.
"3 TEMMUZ'U KİMSE UNUTMASIN"
3 Temmuz'u kimse unutmasın diyen Yıldırım, "3 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının hareket noktasıdır. Bunu herkes bilsin. Bizler gelip geçiciyiz. 3 Temmuz'u iyi tahlil etmek lazım. 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'nin geldiği, noktaya iyi bakmak lazım. Bir silindir geçti. Dümdüz yaptı bizi. Bizim ne kafalar çalışıyor, ne hareket yapabiliyoruz. 2011 yılının 2 Temmuzundaki, 1 Temmuzundaki insanlar değiliz. Bunları ifade edemiyoruz, söyleyemiyoruz. Yaşadıklarımız çok kötü şeyler. Kolay şeyler yaşamadık yani. Gittik oraya, içinde yattık, sohbet ettik, geldik. Öyle bir şey yok yani. İnsanlar ne yaşadığımızı anlamalı. O süreçten geldikten sonra şampiyon olduk. Takım küme düşecek, dağılmış, darmadağın olmuş bir yerde yine toparlanmalar yaptık. Amatörlerde devam ettik. O süreçte kapatmak lazımdı. Bir de bu son süreçte yeni yeni adetler çıktı. Tribüne gitmeyin, onu almayın, bunu satmayın, bilmem ne..." şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE'Yİ YAVAŞ YAVAŞ AYAĞA KALDIRDIM"
Fenerbahçe'yi yavaş yavaş ayağa kaldırdığını ifade eden Aziz Yıldırım, "Bunlarla beraber Fethullah Gülen'in yapamadığını şu anda yaptılar. Fenerbahçe'yi ikiye böldüler. 20 senemi verdim ben. Ben geldiğim zaman gruplar vardı. 1500-2000 oyla seçim yapılırdı. Bu seçimlerde grupların başkanlarına para verirdiniz. Ben de verdim. Bunu kongrede söyledim. Sizi başkan seçerlerdi, 15 kişi yönetim kurulu, 8 tanesi gruplardan taraf, 7 tanesi başkandan taraf. Gruplar dışarıda toplanırlar, ne istiyorlarsa karar alırlar gelirler yönetime empoze ederler. Ben burada böyle bir Fenerbahçe aldım. 1 oyla seçildim. 1 oyla seçildiğim şubat ayının ardından haziran ayında yeniden seçim yapıp yönetim benden değilken o yönetimi değiştirdim yeni yönetim kurdum. Bana dediler ki, 'Köprü ödeme yapacaksın, o köprü ödemeden sonra paranı geri alırsın, o şekilde yürür gider.' Biz paraları verdik, bir daha geri alamadık. Fenerbahçe'ye 30 milyon dolar ben verdim. 17 milyon dolara Okocha'yı sattım, 19 milyon dolara Baliç'i sattım, Fenerbahçe'yi yavaş yavaş ayağa kaldırdım. Stadın temelini attığım zaman Baliç'i satmıştık, Real Madrid geldi maç oynadık. O gün kurban kestik, stadı yıkmaya başlayacağız, Fenerbahçe'nin oraya ayıracağı 1 lira bütçesi yoktu. Biz oralardan geldik. 20 senede özlenen Fenerbahçe. 20 sene önce de statta tuvalete gidemezdik. O 20 sene önceyi özlüyorsak hiç özlemeyin" dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ ZOR GÜNLERDEN BUGÜNLERE GETİRDİK"
Birçok spor dalında başarılı olan sporcuları olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, "Olimpiyatlar'da, Dünya'da Avrupa'da başarılı olan Fenerbahçeli sporcular var. Masa Tenisi Türkiye tarihinde yok. Kızlar iki defa Avrupa Şampiyonu oldular. Kürek, Voleybol. İlk defa Fenerbahçe kızlarda şampiyon oldu, ondan sonra Eczacıbaşı, VakıfBank yatırım yaptılar ve onlar şampiyon olmaya başladılar. Türk sporunun önünü açtık. Özlenen değil, 'hayallerimizde olan Fenerbahçe' buna, evet. Bir hayaliniz vardır, onu söylersiniz; ona bizde katılırız" diye konuştu.
"2011'DE OPERASYON YAPILMASAYDI, FENERBAHÇE ZİRVE YAPARDI"
2011'de eğer operasyon yapılmamış olsaydı, Fenerbahçe zirveye gidiyordu diyen Aziz Yıldırım, "Bunu Fransız Dergisi yazdı. Dedi ki: "Önümüzdeki 10 yılın iki takımı var; Fenerbahçe ve Brondby. Dortmund ile Lyon out." Forbes dergisi manşet attı. 1.8 milyar dolar gücümüz vardı. O gücü yok ettiler. Bugün de söylüyorum, FETÖ bitmemiştir. FETÖ bitmez. Her gün birilerini yakalıyorlar. Kim nedir, kimdir? Belli değil. Yanılmayalım" şeklinde konuştu.
"SATMA KARARI ALIRSAK, BORÇLARI SIFIRLARIZ"
Fenerbahçe'nin elinde bulunan arazileri satması halinde kulübün borcunun kapanacağını ifade eden Yıldırım, "350 ile 400 milyon Euro arasında Fenerbahçe'nin borcu var. Bunun yanında da Fenerbahçe'nin mal varlığı, bizim aldığımız... Zaten öncesinde ne 1 metrekare arsa, ne de tapu vardı. Yönetim olarak aldığımız arazilerle, şu andaki mali tabloda; bunlar Fenerbahçe'nin borçlarını kapatacak pozisyonda. Satma kararı alırsak, borçları sıfırlarız. Bütün derdim Yargıtay kararının bitmesi. Yargıtay kararı hem şahsım için, hem yanımızda oturan Şekip ve onun gibi içeri girip yatanlar ve Fenerbahçe için lazım" ifadelerini kullandı.
"12 MAYIS 2012'DE GALATASARAY MAÇINDA YAŞANANLAR PLANLIYDI"
12 Mayıs 2012'de oynanan Galatasaray derbisinin ardından çıkan olaylarla ilgili konuşan Mosturoğlu, "12 Mayıs'taki maçtan evvel İstanbul polisi gaz stoku yapıyor. Gece görüş özelliği olan bir helikopter tahsis ediyor. Normal kadronun 3 katıyla oraya geliyor ve ilk defa alçak bir frekansın dışında bir kanal tahsis ediyor. Bunu neden yapıyor? 12 Mayıs'ta oynanacak maç için yapıyor. Bu maçın sonucu ne olmalı ki, bunlar yapılmalı? Fenerbahçe şampiyon olmamalı. Bu plan herhalde boşuna yapılmadı. Olay olması baştan planlanmış. Bununla ilgili soruşturma var. Orada görev yapanların çoğu görevden çektirildi. Çoğu kaçak" diye konuştu.
"SAYILMAYAN ŞAMPİYONLUKLAR İLE BAŞVURU YAPACAĞIZ"
Gönüllülerden oluşan bir komite kurulduğunu ifade eden Mosturoğlu, "Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Çünkü futbol tarihimizde, Lefter, Şeref Has gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Federasyon 1973'de kuruluyor ama ligler 1958-59 da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin ardından federasyona başvuru yapacağız. Bizim durumuzda olan diğer kulüpler de var. Göztepe ve Altay gibi. Hep birlikte başvuru yapılması gerekiyor" dedi.
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