Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında merak edilen bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın değindiği konulardan biri de merakla beklenen bedelli askerlik oldu.

Yıldırım Sabuncubeli Tüneli'nde yaptığı bedelli askerlik açıklamasında, " Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Bir birikim var, bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimden sonra askeri boyutunu ekibimizle değerlendiririz."

En fazla merak edilen yaş ve bedel konusu. 2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira olarak açıklanmıştı. Şimdi bu iki rakamın ortasında olması bekleniyor 20 - 25 bin lira olması bekleniyor.

Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var, daha önce de 28 yaş sınırı olmuştu. 25 yaş talebi var.

Yerel seçimlerden hemen sonra bedelli askerlik çıkarılacak. Ücret konusunda 20 bin lira civarında olacak diye konuşuluyor.

BEDELLİ ASKERLİĞE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMALAR:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik için, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, en son katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik için şu sözleri kullandı:

"Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Biz önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. Bunu 345 bin 933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetler’de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz; ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil"

BEKİR BOZDAĞ'IN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bozdağ, "Herkes bunu soruyor. Orada bir sorun olduğu belli. Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Bunu yapabilme imkanı mümkün değil. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok, ama ortada da sorun olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz." dedi.

HAYATİ YAZICI'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dün Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Yazıcı konuyla ilgili olarak, "Bedelli askerlik konusu mayınluı bir tarla gibi. 5 milyonu aşkın beklentisi olduğu söyleniyor. Askerlik çağı gelip de, yapamamış olan var. Bir kısımda da işini gücünü bırakıp gitmek istemeyenler var. Şehitlerimizin olduğu ortamda düzenleme yapmak kolay gözükmüyor." dedi.

MUHARREM İNCE'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik için, "Bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay askerlikten geçirip, profesyonel bir ordu kurmak. Bedelli askerlik benim gündemimde yok" dedi.