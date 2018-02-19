Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca, gördükleri sarı kartlar nedeniyle 23. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüştü. Talisca'nın gördüğü sarı kart gündeme oturmuş ve birçok hakem otoritesi, Brezilyalı yıldızın gördüğü kartın haksız olduğunu dile getirmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir dilekçe yolladı ve Talisca'nın sarı kartının iptalini istedi. Siyah-beyazlı kulüpten yollanılan dilekçede daha önce yaşanmış olaylar emsal gösterildi.

Başvuru metni şöyle:

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı'na

TALEPTE BULUNAN: BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONU: Kulübümüz Futbolcusu Anderson Souza Conceiçao “Talisca”’nın 16.2.2018 tarihinde oynanan Konyaspor müsabakasında aşikar hakem hatası neticesinde görmüş olduğu sarı kart nedeni ile dördüncü sarı kartını tamamlaması ve buna ilişkin cezai uygulamanın kaldırılması talebini içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

1. 16.2.2018 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Kulübümüz ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında hakem tarafından futbolcumuz Anderson Souza Conceiçao “Talisca”’ya maçın 52. dakikasında sarı kart gösterilmiştir. Ancak gösterilen bu sarı kart ciddi ve aşikar hakem hatasına dayalı olmakla, kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki,

2. Müsabakanın 52. Dakikasında orta saha civarında rakip takım oyuncusundan seken top oyuncumuz Talisca’nın önüne doğru ilerlerken, koşarak arkasından gelen rakip takım oyuncusu Ali Turan ayak tabanını havaya kaldırmak sureti ile ve fakat ayağının ucu ile Talisca’nın ayağına basmıştır.

Müsabakanın yayıncı kuruluşunun ekli görüntülerinde ilgili pozisyon çeşitli açılardan ve defalarca gösterilmiştir. Bu görüntüleri sunmakla birlikte bundan sonraki açıklamalarımızın dikkatle izlenerek değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Orta sahada topu kontrol etmesi ile birlikte atak başlatacak olan Talisca topa önüne almak ve sağına doğru dönerek ilerdeki arkadaşına doğru hareketlenecek iken, arkasından kontrolsüz bir şekilde koşarak gelen rakip takım oyuncusu Ali Turan, Talisca’nın ayağına basarak faul yapmıştır.

Görüntülerin dikkatlice incelenmesi halinde Talisca’nın kırmızı, Ali Turan’ın ise yeşil krampon kullandığı, Talisca’nın faule maruz kalan sol ayağının faule maruz kaldığı ana kadar yere bastığı, hiçbir şekilde Ali Turan’ın ayağının üzerine çıkmadığı, Ali Turan’ın ayağının Talisca’nın ayağına basması ile birlikte Talisca’nın ayağını parmak ucundan başlayarak havaya kaldırdığı ve geriye doğru çektiği görülecektir.

Pozisyonda hücum yönünde olan kişi Talisca, savunma yönünde olan kişi ise rakip takım oyuncusu Ali Turan’dır. Futboldan biraz olsun anlayan bir kişi, pozisyonun doğal akışında Talisca’nın kendisine doğru gelmekte olan topu önünde alarak sağına dönerek atağa kalkacağını, yani topla ilerleyip kaleye yöneleceğini veya ilerideki arkadaşına pas vererek onu gol pozisyonuna sokacağını tahmin edebilir. Bu durumda Talisca’nın zaten kendisine gelen bir topu kapmak için rakip takım oyuncusuna müdahalede bulunma gibi bir saiki olmayacağı tartışmasızdır.

Pozisyonu Ali Turan açısından incelediğimizde ise, topun Talisca’ya doğru yöneldiğini ve önüne düştüğünü görmesi ile birlikte hızlıca ve kontrolsüzce koşarak oyuncumuzun arkasından geldiği, yine kontrolsüz bir şekilde sağ ayağının tabanını havaya kaldırdığını, bu eylem sonrasında Talisca’nın hafif bir darbe alması ile birlikte ayağını çekmesinin ardından Ali Turan’ın yere düştüğü görülmektedir.

Ali Turan’ın pozisyon sonunda yerde olmasının nedeni Talisca değil bizzat kendisidir. Bu derece kontrolsüz bir şekilde pozisyona müdahale etmeye çalışan Ali Turan’ın sol ayağı, Talisca’nın ayağına bastıktan sonra Talisca’nın ayağını çekmesi ve sağa doğru dönmesi ile hızını alamamış ve dengesiz bir şekilde yere basmıştır. Sonrası ise maalesef hakemi aldatmaya yönelik sözde bir kıvranıştır.

Müsabaka hakemi ise 10 metre ötesinde cereyan eden pozisyonu başından sonuna kadar hatalı okumuş ve neticesinde telafisi imkansız zararlar doğmasına sebebiyet verecek şekilde Talisca’yı sarı kart ile cezalandırmıştır.

Anılan olayın gerçekleştiği dakikaya kadar her iki takım lehine ve aleyhine verdiği/vermediği kararlar ile müsabakanın sonucunu etkileyen hakemin, bu müsabaka ile sınırlı kalmayarak Beşiktaş A.- Fenerbahçe A.Ş müsabakasının da sonucunu şimdiden etkilemesi tarafımızdan son derece etkileyici bulunmuştur.

Ayağında basılan ve faule maruz kalan bir oyuncuya sarı kart gösterilmesi dünyanın hiçbir futbol müsabakasında olağan olarak kabul edilemez. Hele ki sonuçları o oyuncunun şampiyonluk yarışında en önemli müsabakalardan birine çıkması önünde engel teşkil ediyorsa.

Talisca’nın söz konusu pozisyondaki tek hatası kendini yere atmaması ve acısını rakip takım oyuncusu gibi abartılı bir şekilde göstermemesidir. Anlaşılan o ki, yalnızca futbol yeteneklerini konuşturmayı kendisine görev edinen futbolcumuzun rakip takım oyuncularından öğreneceği çok şey vardır.

Oyuncumuz Talisca, ekte sunmuş olduğumuz (Ek-1) görüntülerden de açıkça anlaşılacağı üzere aşikar hakem hatası neticesinde haksız olarak sarı kart görmüştür.

Oyuncumuza gösterilen sarı kartın hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. Yayıncı kuruluş görüntülerinden de anlaşıldığı üzere, söz konusu sarı kartın niçin ve ne gerekçe ile gösterildiği tarafımızdan anlaşılamadığı gibi, spor kamuoyu tarafından da anlaşılmamıştır. Gerçekten de yayıncı kuruluş görüntülerinden de anlaşılacağı üzere oyuncumuzun sarı kart görmesini gerektir hiçbir ihlali bulunmamaktadır. Bu sebeple söz konusu sarı kart ciddi ve aşikar hakem hatasına dayalıdır.

3. FIFA Disiplin Talimatının 77/b maddesinde Disiplin Komitesinin aşikar hakem hatasına dayalı disiplin kararlarını kaldırma yetkisinin bulunduğu hüküm altına alınmıştır. Nitekim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da anılan hükme paralel olarak, ihtar ve ihraç kararlarının ciddi ve aşikar hakem hatasına dayalı olduğunun tespiti halinde, “disiplin uygulamasının uygulanmasına yer olmadığı” şeklinde karar vererek kaldırmaktadır.

Kurulun, TFF'nun resmi internet sitesinde alınmış bulunan ve tarafımızdan ekte sunulan, 25.10.2007 tarih ve 23 sayılı toplantısında Rüştü Rençber, 22.11.2007 tarih ve 31 sayılı toplantısında Eduardo Luis Abonizio De SOUZA, 06.12.2007 tarih ve 35 sayılı toplantısında Kürşat DUYMUŞ hakkında alınan kararlarda hakem kararının aşikar ve ciddi olduğunun anlaşılması sebebiyle CEZANIN UYGULANMASINA yer olmadığına karar verdiği görülmektedir.(Ek-2,3,4)

Özellikle Kürşat Duymuş hakkında verilen karar aşağıdaki ifadeleri içermekle birlikte Talisca’nın görmüş olduğu sarı kart ve neticesindeki 4. sarı kart olayına bire bir uyumludur.

“Kürşat DUYMUŞ (Çaykur Rizespor futbolcusu) 02.12.2007 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor Türkcell Süper Ligi müsabakasında; futbolcu Kürşat DUYMUŞ'un müsabakanın 60.dakikasında rakip takım futbolcusuna yaptığı hareketin müsabaka hakemi tarafından ihtarlık hareket olarak yorumlanması sonucu gösterilen ve aynı sezon içerisinde Türkcell Süper Ligdeki müsabakalarında aralıklı olarak gördüğü ve ihraca dönüşmeyen 4.sarı kart olduğu anlaşılan kartın, dosya kapsamı ve özellikle izlenen yayıncı kuruluş maç görüntüleri karşısında ciddi ve aşikar bir yanlış karar (haksız ihtar -sarı kart- uygulaması) olduğu vicdani kanaatine varıldığından, Milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü'nün 4/b ve 51. maddesi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. maddesi, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları, 11.01.2005 tarih ve 948 sayılı FIFA Sirküleri uyarınca, adı geçen futbolcuya bu müsabakada gösterilen söz konusu DÖRDÜNCÜ SARI KARTIN, BÜTÜN SONUÇLARIYLA İPTALİNE ve dolayısıyla 2007-2008 Futbol Sezonu Türkcell Süper Ligi Statüsü'nün 10/B-2 ve F.D.T:nın 63/c maddelerine göre; aynı kategorideki ilk resmi müsabakaya katılamama cezasının UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verilmiştir.“

4. Müsabakanın hakemi tarafından aşikar hataya dayalı olarak gösterilen sarı kart neticesinde futbolcumuz haksız olarak cezalı duruma düşmüştür. Gerek Kulübümüzün ligde bulunan konumu, içerisinde bulunduğumuz şampiyonluk mücadelesi, takip eden müsabakanın Fenerbahçe A.Ş. ile oynanacak olması, gerekse futbolcumuzun Kulübümüzün en önemli ve değerli oyuncularından biri olması nedeni ile bu cezanın uygulanması halinde önümüzdeki hafta oynanacak müsabakada Kulübümüz açısından telafisi zor zararlar doğabilecektir.

5) Milletlerarası esaslar ve teamüller, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü, FIFA Disiplin Talimatının 77/b maddesi, PFDK’nın bu yönde daha önce vermiş olduğu yerleşik kararları uyarınca futbolcularımızın aşikar hakem hatası sonucu görmüş olduğu haksız sarı kartın cezai uygulamalarının kaldırılması gerekmektedir"