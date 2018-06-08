Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u tebrik ettiğini söyledi. Erdoğan, herkesin gidecek mi, kalacak mı sorusuna cevap aradığı Aykut Kocaman konusunda da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Erdoğan, "Ali Bey açık ara başarı elde etti. Önceki gün arayıp tebrik ettim. Yeni dönemde onun da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Sadece Fenerbahçe'nin ulusal bazda müsabakaları olmayacak. Zannediyorum hoca ile devam etme gibi bir şey var. Aykut Hoca ile devam ettirmeleri, eksiklikleri gidermeleri onların takdiridir. İsteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın. Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş durumda. Beşiktaş'ta Şenol Hoca zaten tartışmasız. Kimler gidecek, kimler kalcak bunlar da belli beğil. Bunları da gazetelerden takip ediyoruz. Trabzon da dahil Başakşehir zaten benim takımım. Kulüplerimize başarılar diliyorum.'' dedi.