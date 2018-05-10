Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"İran bir defa yapmış olduğu anlaşmadan taviz vermeyecektir ve yapmış olduğu anlaşmasına sadık kalacaktır, ben böyle düşünüyorum. Uluslararası anlaşmalar böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın, böyle bir şey olmaz"