Son Dakika Dolar kaç lira? Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım 2017

Arka arkaya kırdığı rekorların ardından dolarda dün başlayan düşüş kurları 3.90 TL'li seviyelere kadar çekmişti. Dolardaki düşüşte önceki gece açıklanan FED tutanaklarının yanında Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem'in "Merkez Bankası gerekli gördüğü her an piyasaya müdahale edebilir" ifadesi etkili oldu.

Önceki gün 3.9830 ile rekor kıran kur, dün 3.90 TL seviyelerine kadar geriledi.

Bugün ise dolarda sakin bir seyir izleniyor. Güne 3.92-3.93 TL bandında başlayan dolar kuru, saat 08.35 itibariyle 3.9295 TL'den işlem gördü. Aynı dakikada euro ise 4.6595 TL oldu.

Kapital FX'ten Enver Erkan'ın dolar kuruna yönelik yorumları şöyle:

Türk lirası Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Cemil Ertem’in açıklamalarının Merkez Bankası’nın Türk varlıklarının arkasında duracağına ve aktif olacağına dair iyimserliği artırması ile değer kazandı. Ertem’in açıklamaları 14 Aralık’ta TCMB’nin GLP’de artırım yapacağı şeklinde yorumlandı. 3,91 seviyesinden destek almaya devam eden kur, ana bant 3,91 – 3,98 dışında kalıcılık oluşturamıyor. Bu bölgeler doğal tepki bölgesi olarak düşünülebilir. Belirttiğimiz bandın haricinde hareket olması için haber etkisi beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda %12,25 piyasa fonlamasının da ucuz kaldığını akılda tutmakta fayda var.

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