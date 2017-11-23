Son Dakika Dolar kaç lira? Dolar ne kadar oldu? 23 Kasım 2017

Dolar/TL bugün ABD Merkez Bankası faiz kararlarına ilişkin haberler nedeniyle güne düşüşle başladı. Dün sabah saatlerinde 3.98 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar bu seviyelerde kalıcı olamayarak günü 3.95 civarında tamamlamıştı.

Fed sonrası ise sert gerileyen dolar piyasalarda sabah 3.93 civarından el değiştirdi. Fed'in son toplantı tutanaklarının "birçok katılımcının" enflasyonun beklenilenden daha uzun süre Fed'in yüzde 2 hedefinin altında kalacağına ilişkin endişeli olduğunu gösterdikten sonra global olarak dolar değer kaybetti.

Bankacılar TCMB politikalarının, jeopolitik ve diplomatik riskler ve gelişmelerin yakından izlenmeye devam ettiğini, TL'deki değer kazancının risklerin tam olarak son bulmadığını belirtiyor.

CEMİL ERTEM'İN AÇIKLAMASI SONRASI İNİŞ HIZLANDI

Öğlen saatlerinde doları hareketlendiren bir başka son dakika haberi de Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. Ertem, Merkez Bankası'nın gerekli görmesi durumunda geç likidite faizini artırabileceği mesajının ardından dolar kuru 3.9050'ye kadar geriledi.

Ertem, enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB'nin faizleri yukarı çekebileceğini, bir sonraki PPK toplantısının olduğu 14 Aralık'ı beklemesine de gerek olmadığını belirterek, "TCMB bir bakarsınız yarın da GLP'yi yukarı çıkartır" dedi.

Dolar saat 17:30 itibarıyla 3.92 TL civarında işlem görüyor.

Öte yandan ABD ve Japonya başta olmak üzere Şükran günü tatilleri nedeniyle hacimlerin önümüzdeki haftaya kadar düşük kalması bekleniyor.

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