Dolarda neler oluyor? İşte ilk rakamlar

Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta dengeli ve sakin bir seyir izleniyor. Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz kararına ve sonrasında önümüzdeki senenin faiz politikasının ipuçlarını verecek açıklamalara odaklandı.

Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak. Analistler çeyrek puanlık bir artışa neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Yatırımcıların takip ettiği bir diğer önemli konu da yarınki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı. MB'nin faiz kararına yönelik netleşmiş bir beklenti olmasa da, 100 baz puanlık bir faiz artışı piyasada konuşulan ihtimaller arasında bulunuyor.

Dolar dünü, sabah güne başladığı 3.8350 civarından anlamlı bir değişim göstermeyerek 3.8370 TL seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün ise saat 07.10 itibariyle işlemler 3.8420 TL'den geçti. Euro kuru da 4.5186 TL'de bulunuyor.

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