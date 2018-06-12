2013-14 sezonunun devre arasında Bursaspor'a kiralık olarak transfer olarak ülkemize adım atan Fernandao, yeşil-beyazlılarla 48 Süper Lig maçına çıktıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2014-15 sezonunda gol krallığı sevinci de yaşayan Fernandao'nun Fenerbahçe macerası da sona erdi. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Wehda ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernandao’nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.

José Fernandao’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

GOL KRALLIĞI YAŞADI!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçına 25 Ocak 2014'te çıkan Fernandao, Bursaspor'un Eskişehirspor'u 3-1 yendiği maçta attığı 2 golle takımını galibiyete taşımıştı. Fernandao, Bursaspor forması altında 2014-2015 sezonunda gol krallığı sevinci yaşadı.

İlk yarım sezonunda Süper Lig'de 16 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise gol krallığında zirveye çıktı.

Fernandao, söz konusu sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı Bursaspor'la Süper Lig'de 32 maçta fileleri 22 kez havalandırdı.

Brezilyalı oyuncu Bursaspor'da maç başına 0,6'lık bir gol oranı da yakaladı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol kralı olan ikinci Brezilyalı futbolcu unvanını elde eden Fernandao, bu performansıyla da sarı-lacivertlilere transfer oldu.

Fernandao, Fenerbahçe'de forma giydiği 104 maçta rakip fileleri 50 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerde ilk sezonunda 32 maçta 13 gol atan Fernandao, geçen sezon sakatlık problemleriyle uğraştı ve 13 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon başını da omzundaki sakatlık nedeniyle kaçıran Fernandao, sonrasında ise yüksek bir form grafiği yakaladı. Brezilyalı yıldız, 18 lig maçında 9 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maçta 4 gol kaydetti.