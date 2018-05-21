TSK, Tunceli Ovacık'ta süren operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Gri Listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğu tespit edilmiştir." denildi.

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