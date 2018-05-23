Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kurdaki artış, AK Parti’nin 24 Haziran seçimi milletvekili aday listeleri, bakanların büyük bölümünün bu listelerde yer alması, kendisinin daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu İstanbul birinci bölge, birinci sıradan aday gösterilmesi gibi konularda Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir’in de aralarında yer aldığı gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in de aralarında yer aldığı gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı

Türkiye ekonomisi üzerinde çok açık bir operasyonun söz konusu olduğunu belirten Albayrak bunu yapanların zarar edeceğini kaydetti. Albayrak “Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık, net bir operasyon söz konusu. Herkes şunu biliyor: Birileri kol kesme pahasına, yani Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı zarar etme pahasına, Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyor. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır” diye konuştu.

Dövizdeki artışın etkisini de değerlendiren Albayrak bu süreçte iletişimin önemine dikkat çekti. Bakan Albayrak “Ekonomik manadaki süreçler, dalgalanmalar, seçim dönemleri, kriz dönemleri; pozitif de negatif de etki edebilir. Önemli olan bunun iletişimi, anlatılması. Çünkü dünyada rekor büyüme gerçekleştiriyorsunuz, ekonominiz büyüyor, istihdamınız artıyor” dedi.

İLETİŞİM ÖNEMLİ

Türkiye’nin 2018’in ilk çeyreğinde de yüzde 7 civarında büyüyeceğini öngören Albayrak, “Kur dengesinin Avrupa Birliği’ne ihracatı noktasında Türkiye’nin lehine gelişmesine dayalı pozitif süreç devam ediyor. Hepsinden öte bütün bu savaşa, bölgeye, tehdide, istikrarsızlığa rağmen Türkiye bu yıl turizmde tarihi rekorlar kırmayı bekliyor. Bir de bakıyorsunuz birileri sıcak para operasyonu üzerinden, sermaye piyasaları üzerinden, borsa, dolar, tahvil piyasaları üzerinden ilginç bir şekilde siyaseten gündemin değiştiği çerçevede enteresan bir şekilde kur operasyonuna muhatap kalıyor. Bunun iletişimi de önemli,” ifadesini kullandı.

‘YERLİ KAYNAKLA ELEKTRİKTE REKORA ULAŞTIK’

Yerli kaynakla elektrik üretiminde yeni hedefin yüzde 35-45 arası olduğunu belirten Albayrak, “Mayıs başı itibarıyla yüzde 51.17’ye ulaştık, bu rekor düzeyinde bir rakam, müthiş bir rakam. Tarihin en kurak kışlardan birinin geçtiği bir dönemde, barajlarımızın elektrik üretimi payının geçen yıla göre yüzde 10-20 azaldığı, ama yerli kömür kaynaklarının, rüzgâr ve güneş kaynaklarımızın üretiminin artırılmasıyla, portföy yönetiminde daha agresif bir siyasetin güdüldüğü bir dönemde bunları artırmaya devam ediyoruz. İşte bu görevi bırakıyorum, içim müsterih” diye konuştu.

ÖNCELİK SEÇİMDE, KABİNE SONRAKİ İŞ

Birinci bölge birinci sıra adaylığı için, “Büyük bir vebal ve büyük bir sorumluluk” diyen Bakan Albayrak şunları söyledi: “Böyle bir listede olmak bir şeref. İstanbul birinci bölge, birinci sıraya konulmak bizim için çok büyük vebal ve sorumluluk. Artık ‘Allah mahcup etmesin, demek lazım. Yani bu yükün altından kalkmak lazım inşallah.” Önceliklerinin seçimi kazanmak olduğunu vurgulayan Albayrak, “Kabine ondan sonraki iş. Yeni sistemde öyle 20 kişilik, 600 kişilik havuzdan değil, 81 milyon kişi var bakan olabilecek. Yeni sistem çok büyük sürprizlere gebe” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TURDA BİTER’

Türkiye’nin ana, amiral partisinin AK Parti olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Albayrak, Türk siyasetinin girdiği bu yeni dönemde en güçlü listeleri ortaya koyan tek partinin kendilerini olduğunu kaydetti. “Parlamenter sistem bitiyor”, “Türkiye’de siyaset bitiyor” sözlerinin tam tersine AK Parti’nin güçlü bir başkan adayı yanında güçlü bir Meclis için de tarihi bir liste ortaya koyduğunu belirten Albayrak, “Listeler, AK Parti’nin hem yürütme, icraat hem de yasama olarak ne kadar etkin bir strateji güdeceğinin açık bir resmi. Listede Bakanlar Kurulu, Başbakan dahil herkes var. Bu şu demek: AK Parti 24 Haziran için en güçlü şekilde hazırlanıyor” dedi. Şahsi kanaatinin seçimin ikinci tura kalmayacağı yönünde olduğunu belirten Albayrak, “Birinci turda Cumhurbaşkanı’mız seçilir. Beklentimiz de temennimiz de bu çerçevede” değerlendirmesinde bulundu.

‘BİZDE GÖREV TALEP EDİLMEZ TEBLİĞ EDİLİR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Adaylık sürpriz oldu mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Benim gördüğüm resim, performans çok önem arz ediyor bu seçime giderken. İkincisi; sürpriz olmadı, tam tersine güçlü bir liste bekliyordum ve güçlü bir liste buldum. Üçüncüsü, AK Parti’de görev talep edilmez, AK Parti’de görev tebliğ edilir ve tebliğ edilen görev sonuna kadar en iyi ve en başarılı şekilde bırakana kadar bu mücadele ortaya konur.”

‘BUNLAR OLAĞAN ŞÜPHELİ’

“ABD’de bir internet sitesinde haber çıkmış. İsrail Cumhurbaşkanı’mıza suikast düzenleyecekmiş. Cumhurbaşkanı’mızın saçının teline zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır.”