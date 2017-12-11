Dolar fiyatları geçen hafta TL karşısında 3.94 ile başladığı seyirde ciddi değer kaybederek kapanışı 3.85 altında gerçekleştirmişti. Dolat, yeni haftaya TL karşısında yatay seyirle başladı ancak TÜİK'in büyümedeki son dakika haberleri ve Manhattan'da gerçekleşen patlama sonrasında düşüşe geçti.
Türk Lirası, Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği beklentisi ve pesonun öncülüğünde gelişmekte olan ülke paralarının değerlenmesiyle olumlu seyrini sürdürüyor.
Dolar / TL kuru saat 17:30'da yüzde 0.2 kayıpla günü 3.8270 civarında seyrediyor. Euro da aynı saatlerde grafiğini aşağı çekerek 4.5120 liradan el değiştiriyor.
Dolar fiyatlarında haftanın seyrini belirleyecek gelişmeler ise Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED'in, Perşembe günü ise TCMB'nin açıklayacağı faiz kararları olacak.
ABD'de açıklanacak olan önemli veriler arasında Çarşamba günkü tüketici enflasyonu ve Perşembe günkü perakende satışlar yer alıyor.
Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık'taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB'nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.
Bankacılar TCMB'nin piyasa öngörülerine aksi bir adım atması halinde TL'de sert satış baskısı görülebileceğini belirtiyorlar.
Merkez Bankası'nın da yakından takip ettiği Aralık ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 10.68'den yüzde 11.74'e yükselmişti.
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