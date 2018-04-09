Geride kalan 28 haftada 12 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor'un kalan tüm maçlarını kazansa dahi Süper Lig'de kalma ihtimali matematiksel olarak kalmadı. Galatasaray galibiyetiyle 30 puana ulaşan Gençlerbirliği'nin, Kardemir Karabükspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.

Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kardemir Karabükspor, ikinci yarıdaki mücadelede ise Gençlerbirliği'ne evinde 2-0 mağlup olmuştu.