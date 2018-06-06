NTV'nin yayınında gündemi değerlendiren Ağbal, enflasyon farkı ile birlikte en düşük memur ve maaşlarının ne kadar olacağını açıkladı.

İlk 5 ayda yüzde 2.39 oranında enflasyon farkı oluştuğunu kaydeden Ağbal, Haziran ayındaki enflasyonun da bunun üzerine konulup memur ve emeklilere zam yapılacağını söyledi. Ağbal, Haziran'da enflasyon sıfır dahi çıksa yüzde 2.39 oranında ek zam yapılacağını ifade etti.

Haziran enflasyonu sıfır olarak düşünüldüğünde Temmuz'da yapılacak yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşının 2 bin 839 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını söyleyen Ağbal, en düşük emekli maaşının da 1978 liradan 2 bin 94 liraya çıkacağını kaydeti.

Ağbal'ın verdiği bilgiye göre, enflasyon kadar zam alan en düşük SSK emekli maaşı 1570 liradan 1670 liraya, en düşük Bağkurlu emeklisi maaşı da 1405 liradan 1495 liraya yükselecek.

Haziran ayında çıkacak enflasyon hem memur ve emeklilerine hem de SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave edilecek.