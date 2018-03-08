Evinde aldığı 2-0’lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Trabzonspor’da eleştiri okları teknik direktör Rıza Çalımbay’a çevrilmişti.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Camiada tepkiler çığ gibi büyürken, hoca değişikliğinin olup olmayacağı da ciddi anlamda konuşulmaya başladı. Bu arada kendisinden önce görev yapan Ersun Yanal’dan daha az puan toplayan Çalımbay’ın görevden istifa edeceği söylentilerinin çıkması tecrübeli teknik direktörü sinirlendirdi.

‘KESİNLİKLE İSTİFA ETMEDİM’

Ayrılmaya hazırlandığı iddialarına sert çıkan Rıza Çalımbay, kesinlikle istifanın söz konusu olmadığını belirterek, "İstifa etmek gibi bir düşüncem yok. Böyle bir konuşma da olmadı. Görevimin başındayım. Çalışmalara devam edeceğiz. Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu istifa işi de nereden çıktı?" diyerek tepki gösterdi.