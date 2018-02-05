Seren Serengil ile ilgili son dakika haberi... Gülben Ergen'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil cezaevinden çıktı.

DHA'nın haberine göre; Gülben Ergen ile yaşadığı dava sürecinde hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verilen Seren Serengil cuma günü Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girdi. Cezasını çeken Seren Serengil saat 11.00 sıralarında cezaevinden çıktı. Açıklama yapmayan Serengil, aracına binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Programa hızlı bir giriş yapan Serengil, bir anda kalkıp stüdyoyu terk etti. Cengiz Semercioğlu ve konuk gelen Nilgün Belgün, Seren Serengil’in yaptığı bu tavra anlam veremedi. Seren Serengil kısa bir süre sonra programa tekrar katılıp yorum yapmaya başladı.



Cezaevinden çıkan Seren Serengil programına geri döndü. Serengil canlı yayında şunları söyledi:

Zorlu bi süreçti. İnsanın özgürlüğü o kadar önemli ki... O üç gün bana üç yıl gibi geldi. Müebbet yatan kişilerle aynı yerdeydim. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kişi bile bu kararın yanında olmadı. Büyük bir oyunun içerisinde bulundum. Cezaevine girmenin neresi şov olabilir. Yaşar iyi ki yanımdaydı... Onun bana varlığını göstermesi, adam gibi bir insanmış... Bu bir deneyim. İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğim bu durumu. Deliller üzerine konuştuk. Ben iftira atmadım, hakaret etmedim. 72 saatte 4 saat uyudum. Hücre odasında kaldım. Çatal, bıçak içeride serbest birisi gelir ünlü olmak için bir şey yapabilir dediler. Güvenlik nedeniyle tek kişilik hücrede kalmamı istediler. Cezaevinde 2 kez revire kaldırıldım. Bunun neresi şov olabilir. Yarın dosyayı getireceğim. 3 maddeden içeri girdim.

Yeşim Salkım da Seren Serengil'e destek olmak için programa katıldı.

SEREN SERENGİL'DEN İLK PAYLAŞIM

Seda Sayan, cezaevinden çıkan Seren Serengil ile ilgili paylaşımda bulundu. Daha önce "Seda ablayı sildim" diyen Serengil'e, Seda Sayan'dan zeytin dalı geldi.

SEREN SERENGİL NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.



Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü.



Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

Seren Serengil cezaevine girmeden önce şu mesajı paylaşmıştı:



YAŞAR İPTEK'TEN SEREN SERENGİL PAYLAŞIMI



Hapishaneye girmeden önce aşkını ilan ettiği şarkıcı Yaşar İpek, Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'a desteğini bu zorlu süreçte göstermişti.



Yaşar İpek, dün Seren Serengil ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak ''Minnoş, son 19 saat.'' notunu düştü.

CEZAEVİNDEKİ SEREN SERENGİL'DEN 'İYİYİM' MESAJI



Seren Serengil cezaevinde kaldığı ilk gününde kaldığı koğuşun krokisini çizdi. Avukatı aracılığıyla 'iyiyim' mesajı gönderdi. Fotoğraf Serengil'in hesabından, "Sero'muzdan haber var... Sero Avukatı Ersoy bey aracılığı ile bize ilk günün iyi geçtiği ve iyi olduğu ile ilgili mesaj iletti.... ve sevgilerini yolladı... " notuyla paylaşıldı.