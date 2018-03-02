Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kara Kartal'ın 3-1 kazandığı maçtan sadece 4 gün sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesidne karşı karşıya geldi. 2-2 biten maçta goller kadar çıkan olaylar ve kırmızı kartlar gündeme oturdu. Maça ikinci yarıda dahil olan ve 52. dakikada Fenerbahçeli Josef de Souza'ya fiziksel temasta bulunan Ricardo Quaresma, sahada sadece 7 dakika kaldı ve Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Kırmızı karttan sonra sahada adeta çıldıran Quaresma, bir süre daha sahada kalmasının ardından kenara geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Quaresma hakkındaki kararını verdi. TFF, Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketleri ve saldırısı nedeniyle Portekizli yıldızı PFDK'ya sevk etti!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."