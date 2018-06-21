(İHA) - Hak-İş Konfederasyonu Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Emeğin Buluşması' etkinliğine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, CHP’nin Atatürk’ün partisi olmaktan çıktığını söyledi.
Hak-İş Konfederasyonu Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Emeğin Buluşması' etkinliği Çanakkale’de bir otelde gerçekleşti. Programa AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Hak-İş Konfederasyonu Çanakkale il yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
İHA'nın aktardığına göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk’ün ve Deniz Baykal’ın partisi olmaktan çıktığını ifade eden Turan, CHP’nin seçim çalışmalarına Edirne’den Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek başladığını söyledi.
Turan, CHP’nin vekilleri ve tüzüğünün değiştiğini aktararak, "CHP sözüm ona bu ülkenin kurucu partisi, Atatürk’ün partisi ama söyleyeyim size, Atatürk’ün partisi Atatürk’ün partisiyken Anıtkabir’den başlardı kampanyaya, seçimlere. Şimdi nereden başladı? Edirne’den Demirtaş’tan başladılar. Bu CHP o CHP değil artık. Atatürk hayatta olsaydı, Afrin’e giden Erdoğan’ın yanında mı olurdu? 'Ne işin var Afrin’de' diyen Kılıçdaroğlu’nun yanında mı olurdu? Ne alakası var. Bu partinin CHP ile alakası yok. Bırakın Atatürk’ü, Baykal ile alakası yok. Tüzük değişti, vekiller değişti, yönetimi değişti, ruhu değişti. Demirtaş’a Muharrem İnce ayrı gitti, eşi Demirtaş’ın evine ayrı gitti. Mesele şu, göz kırpıyor birilerine. Avrupa’nın malum ülkelerine ve örgütlerine göz kırpıyor. Biz gelirsek size çalışacağız diyor. Ben de diyorum ki yazıklar olsun size. Atatürk’ün partisi böyle olmaz. Bu millete güveneceksin başka bir yere değil. Bu milletle yürüyeceksin başka birileriyle değil. FETÖ ile PKK ile yürünmez" şeklinde konuştu.
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