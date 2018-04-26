Bugüne kadar birçok ünlü ismin sahnesinde yer alan usta kemancı Yaşar Okyay hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay duyurdu.





Akay, "Türkiye’nin en önemli keman sanatçısı Yaşar Okyay abimizi, geçirdiği kalp krizi nedeni ile kaybettik. Bülent Ersoy’dan Tarkan’a kadar, hemen hemen tüm sanatçılara albümlerinde ve sahnelerinde eşlik eden değerli üstadımızın mekânı cennet olsun" dedi.