Sony, yaptığı açıklamayla Birleşik Arap Emirlikleri'nin varlık fonu Mubadala'ya ait yüzde 60 EMI Music hissesinin 1.9 milyar dolar karşılığında satın alındığını duyurdu.

Japonya merkezli Sony böylelikle EMI'deki yüzde 30 azınlık hissesini yüzde 90'a çıkararak şirketi kontrol etme hakkını kazanmakla kalmayacak, 2.1 milyon şarkıdan oluşan kataloğun da sahibi olacak.

EMI'nin çatısı altında Kanye West, Alicia Keys, Coldplay, Pink gibi günümüzün popüler sanatçılarının yanı sıra David Bowie, Frank Sinatra, Pink Floyd gibi efsaneler de bulunuyor.

Sony'nin elindeki şarkıların sayısı EMI kataloğuyla 4.5 milyona ulaşacak ve dünyanın en büyük müzik yayıncısı olma pozisyonunu da güçlendirmiş olacak.

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, "Müzik endüstrisi son birkaç yılda üyelikli yayıncılık hizmetiyle yeniden ayağa kalktı." açıklamasında bulundu ve Sony'nin şirketin eğlence sektöründe satın almalara devam edeceğini, EMI anlaşmasının da bu doğrultuda önemli bir milat olduğunu vurguladı.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Sony'nin geçen ay New York'ta halka arz edilen İsveç merkezli Spotify'da da hissesi bulunuyor. Japon şirket, geçen hafta Charlie Brown ve Snoopy gibi karakteriyle bilinen Peanuts'tan da 185 milyon dolar değerinde hisse alımı yapmıştı.

Yatırım bankalarındaki kimi analistler ise Sony'nin donanımdan içeriğe geçiş kayma stratejisinde EMI anlaşmasının, geçmiş örneklere bakıldığında yüksek bir bedel olduğunu söylüyor.

EMI, 1931 yılında Londra'da kurulmuş ve Abbey Road'ta efsanevi kayıt stüdyosunu açarak müzik yayıncılığı hayatına başlamıştı. 2007 yılında Terra Firma'ya 4.2 milyar sterline satılan EMI, artan borçların 2009 yılında 1.75 milyar sterlin zarar açıklamasının ardından 2011 yılında 4 milyar dolara Citigroup'a satılmıştı.

EMI, aynı yıl müzik ve müzik yayıncılığı operasyonunu ayırdığını duyurarak müzik işini 1.9 milyar dolara Universal'a, yayıncılık tarafını da 2.2 milyar dolara Sony/ATV'ye sattığını açıklamıştı.