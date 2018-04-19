NASA’nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) isimli yeni ötegezen kaşifi, bir SpaceX Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral’den uzaya fırlatıldı.

Kepler Uzay Teleskobu’nun halefi olarak geliştirilen TESS, Güneş Sistemi’nin dışındaki 200 binden fazla parlak yıldızı inceleyerek yeni öte gezegenler keşfedecek.

İnsanlık, Güneş Sistemi dışında bulunan ilk ötegezegeni 1992 yılında keşfetmişti. Kepler görevinden önce ötegezegenler bir hayli nadir keşfedilebiliyordu. İnsansız olarak uzaya fırlatılan Kepler teleskobu ise bugüne kadar 2.300 onaylı, binlerce ise onay bekleyen öte gezegen keşfetti. Dokuz yıldır görev yapan Kepler teleskobu, günümüzde düşük kapasiteyle çalışabiliyor ve yakında tamamen devre dışı kalması bekleniyor.

MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve NASA işbirliğiyle geliştirilen TESS’in görevi, Güneş'e yakın en parlak öte yıldızları iki yıl boyunca incelemek. Ana görevinin yanı sıra teleskop, Kepler’in gözlemlediği alandan 400 kat daha büyük bir uzay boşluğunda 200 binden fazla yıldıza dair yeni bilgiler edinmemizi sağlayacak.

TESS’in sorumluluğundaki uzay boşluğunu 26 teorik parçaya ayıran bilim insanları, uzay teleskobunun her bir bölgeyi 27 gün boyunca inceleyeceğini açıkladı.

TESS, uzaydaki hedefine yerleştikten sonra ötegezegenleri incelemek için yıldızların parlaklığını gözlemleyecek ve yüzeyindeki engebeleri ölçümleyecek. Bu ölçümler Dünya’daki bilim insanları tarafından söz konusu yıldızın yapısını hesaplamak ve tahmin etmekte kullanılacak. TESS tarafından potansiyel vadettiği saptanan yıldızlar, Dünya’daki teleskoplarla detaylı biçimde incelenecek.

TESS’i uzaya fırlatan SpaceX Falcon 9 ise otonom ateşleme sistemiyle Dünya’ya döndü. Bu roketin de tek parça olarak dönmesiyle, SpaceX 24. başarılı Falcon 9 inişini gerçekleştirmiş oldu.

NASA, TESS’in hasarsız şekilde göreve başladığını duyurdu. SpaceX ise fırlatma görevinin video kaydını meraklılarıyla paylaştı: