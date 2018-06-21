Oyun severlerin dört gözle beklediği Steam yaz indirimi için uzun zamandır işaret edilen tarih, 21 Haziran 2018'di. İddialara göre Steam yaz indirimi bu akşam başlıyor! Türkiye saati ile 20:00'da gelecek olan indirimlerde, fiyatların %80'leri bulan seviyede düşeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da çok büyük oranda indirimlere imza atan Steam, pek çok AAA seviyesindeki oyunu %70-80'lere varan indirim seviyesiyle satışa sunmuştu. Bugün başlayıp 5 Temmuz tarihine kadar devam etmesi beklenen Steam yaz indirimi, yüzlerce oyunda fiyatları aşağı çekecek.

Steam nasıl indirilir? Steam nasıl kurulur?

Store.steampowered.com adresinden ulaşılabilen Steam'e, ilgili sayfada tepede yer alan "Steam Yükleyin"e basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. İnen dosyayı kurduktan sonra bir Steam hesabı oluşturarak, Steam bünyesindeki binlerce oyundan ve yüzlerce indirimden yararlanabilirsiniz.