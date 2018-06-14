Su böreği, yufkaların suda haşlanması ile yapılır. Su böreği yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kaynamış suya tuz atmaktır. Unutmayın, tuz olmazsa yufka parçalanır. Sudan çıkmaz. Peki önce kokusu sonra tadı ile kendine hayran bırakan su böreği kaç kaloridir ve nasıl apılır? İşte su böreği tarifi ve kalorisi...
SU BÖREĞİ KAÇ KALORİDİR?
Yüksek yağ oranına sahip olan su böreği nin bir porsiyonu 756 kaloridir. Diyetteyseniz asla yememeniz gereken listede yer almalıdır.
SU BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
6 yumurta
1 çay bardağı su
1 yemek kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İçi için;
Salamura peynir
250 gram tereyağı
6-7 dal maydanoz
Nasıl yapılır?
Su böreği tarifine hamuru yaparak başlıyoruz. Derin bir kapta su, yumurta ve tuzu unla yoğurun. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur kıvamı elde edeceksiniz. Bu hamurdan 12 beze çıkarın. Hamurlarınız dinlenirken iç harcı hazırlayabilrisiniz. Doğradığınız maydanozlar ile peynirleri karıştırın. Ocağa su koyun ve kaynatın yanında da derin bir kapta soğuk su tutun. Dinlenmiş olan bezeleri un yardımıyla açın. 4 tanesini açınca genişçe bir tencerede kaynamakta olan suyun içerisine tuz atın ardından açtığınız yufkaları iki elinizle tutarak yavaşça suyun içine serer gibi bırakın. Daha sonra hamuru sıcak sudan çıkarıp soğuk suya sokun. Ardından yağlanmış tepsine buruşuk şekilde yerleştirin. Tepsinin yüzeyi dokunca peynirli malzemeyi döküp üzerine yine aynı işlemlerden geçirmiş yufkaları serin. En üst kısmı 4 yufkayı aynı şekilde serdikten sonra üzerini tereyağıyla yağlayın ve böreğinizi fırına vermeden dilimleyin.200 derecelik fırında üstü ve altı kızarındaya kadar pişirin. Ilık olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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