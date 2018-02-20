Bitcoin sisteminin dikkat çekici özelliklerinin başında, yapılan transferlerin kesinlikle takip edilememesi ve tarafların kimliğinin saptanamaması geliyor. Eğer suçlular bir şekilde Bitcoin’lerin kendi dijital cüzdanlarına aktarılmasını sağlarsa, sistem kripto servetin kimin tarafından zorla alındığının takip edilmesini imkansız kılıyor.

The New York Times Gazetesi’ne göre, suçlular Bitcoin’in anonim yapısından faydalanarak, kripto para zenginlerinden baskı, tehdit ve şiddet karşılığında zorla para alıyor. Gazete söz konusu olayların Türkiye, Tayland, Ukrayna, Rusya, Kanada, ABD ve İngiltere’de yaşandığına dikkat çekiyor.

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Suçlular, büyük miktarlarda kripto paraya sahip olan kişileri kendi dijital cüzdanlarına transfer yapmaları için zorluyor.

Chainalysis’in kurucusu Jonathan Levin, bahsi geçen olayların organize suçlar olduklarını ve emniyet güçlerinin sorumluluk alanında girdiklerini belirtti.

Emniyet güçleri, Bitcoin transferlerinin yapıldığı bilgisayarları saptayabiliyor ancak bunun için suçluların güvenlik zafiyeti vermeleri gerekiyor. Şayet bu olmazsa, kripto para transferi gerçekleştikten sonra emniyet güçlerinin de yapabilecekleri pek bir şey kalmıyor.

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Suçlular tarafından kaçırılmaktan korkan kripto para zenginleri farklı güvenlik önlemleri benimsiyor. Gazeteye göre kimileri evlerinin ve ofislerinin önünde duran güvenlik ekipleri tutarken, paralarını korumak için dijital önlemlere yöneliyorlar.

Kripto paralarını korumak isteyenler arasında popüler olan yöntemlerin başında ‘çoklu imza geliyor’. İki aşamalı doğrulama sistemlerine benzetilebilecek bu yöntem, para transferlerinin onaylanması için birden fazla dijital imzanın atılmasını zorunlu kılıyor.

Kripto para çalmak için harekete geçen suçlulara maruz kalan ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

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