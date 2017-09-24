Sumudica: Bir puan kazandık, çok mutluyum

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini ellerinde bulundurduklarını, son dakikada da olsa beraberliği sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"İlk dakikadan son dakikaya kadar sahada oyunu kontrol etmek isteyen tek bir takım vardı, o da Kayserispor'du." diyen Sumudica, şöyle konuştu:

"İlk yarıda yalnızca bir defa ceza sahamıza girdiler ve golü buldular. Çok güzel bir gol attık. Sahada, biri kazanmaya diğeri ise yalnızca zaman harcamaya çalışan takımlar vardı. Bir puan kazandık, çok mutluyum. Oyuna aldığım oyuncunun gol atması ayrıca beni mutlu etti. Son 3 dakikada onların sahasındaydık, zaman geçirmeye çalışmadık, galibiyet için uğraştık."

Sumudica, ligde sadece ilk haftada Galatasaraya mağlup olduklarını hatırlatarak, "Şu an iyi durumdayız. Bursaspor maçını kazanamazsak, burada aldığımız bir puan hiçbir şey ifade etmeyecek. Futbolcularım yarın akşama kadar bu puanı kutlayabilir. Daha sonra geçen seneden çok farklı olan Bursaspor'a karşı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galatasaray maçından sonra 3-4 gol yedik, çok hatalar yapmadık, bunun için de ayrıca mutluyum. Geçen sene 60 gol yiyen bir Kayserispor vardı, şu ana kadar sadece 7 gol yedik, averaj olarak artıdayız. Futbolcularım böylece öz güvenlerini tekrar kazanıyorlar." şeklinde görüş belirtti.