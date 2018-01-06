HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, hemen hemen her akşam İstanbul gece hayatında görüntülenen çift, Nişantaşı’ndan sonra heyecan olsun diye Kadıköy’deki bir korku evinin yolunu tuttu.



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Süreyya Yalçın