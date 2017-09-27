Talisca: Beşiktaş umarım bonservisimi alır

Beşiktaş, Almanya'nın RB Leipzig ekibini 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlıların golleri 10. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Geceye oynadığı futbolla ve taraftarıyla damga vuran siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçını da kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna kattığı Anderson Talisca maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta kalmak istediğini ve siyah-beyazlıların bonservisini almasını umduğunu söyledi.

İşte Talisca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir arenada yine gol attığım için çok mutluyum. Kulübümüz, ilerlememiz için tüm imkanları bize sağlıyor"

"Zor bir gruptayız, çok iyi takımlar var. Porto bugün iyi bir sonuç çıkardı. Şimdi önümüzde lig var. Bugün için bize düşeni yaptık. Artık lige odaklanacağız. Onun ardından Şampiyonlar Ligi'ne yönelip Monaco maçına bakacağız"

"Basında çıkan Beşiktaş'ın bonservisimi almaya çalıştığıan yönelik haberler beni çok mutlu ediyor. İyi çalıştığım anlamına geliyor. Burada ben ve ailem çok mutluyum. Umarım Beşiktaş bonservisimi alır."

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