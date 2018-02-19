Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, Mensure Özbek ile Faruk Özbek'in oğulları Hezan Özbek'in düğününe katıldı. Neşe ve Tarık Kayar’ın kızları Gizay ile evlenen Hezan Özbek'in düğününde tüm konuklar bir film karesinden fırlamış gibiydi.

Gatsby temalı düğünden Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ile çekildiği fotoğrafları, "Çok sevdiğimiz, can dostlarımız Mensure Özbek ve Faruk Özbek'in oğulları Hezan Özbek'in düğününden...Gatsby style... Şahaneydi. Her şey için çok teşekkürler" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.