Sözcü'nün haberine göre; eşi Pınar Tevetoğlu ile yurt dışına çıkan Tarkan, 1,5 ay sonra doğacak bebeği için hazırlıklara başladı.

Kız babası olacak olan Megastar, Tarabya'daki villasının kızına göre dizayn edilmesi için bir iç mimarla anlaştı.

Tarkan'ın villanın restorasyonu için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.