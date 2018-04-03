Taşaron işçilerin senelerdir beklediği kadro umudu dün itibariyle mutlu sona ulaşıldı. Yüz binlerce taşeron kadro heyecanını yaşadı.

SÜREÇ 2 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Kamudaki yüz binlerce taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç dün itibariyle sona erdi. Başvuru, hak sahiplerinin ilanı, sınav ve mülakat gibi süreçlerin ardından kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, kadro güvencesine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta verdiği müjdeyle başlayan kadroya geçiş serüveni, Olağanüstü Hal kapsamında, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet kazandı.

Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başvuruların incelenmesi ve hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre tanındı.

Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listenin ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı.

Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılan yazılı ya da sözlü sınavlarda, 100 puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı sayıldı.

KESİN LİSTE BELLİ OLDU

Sınav sonuçlarına itirazlar, 23-26 Mart'ta alındı ve 27-31 Mart'ta itiraz incelenerek kesin liste ilan edildi.

Tüm bu aşamaların ardından, taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç bugün itibariyle tamamlandı.

3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuşmuş oldu.

Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

ESKİ HÜKÜMLÜLER NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçişte de başarılı bir çalışmaya imza attıklarını söyleyerek, "Şu anda merkezi bütçeyle düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Her kesimden talep gelmesini biz normal karşılıyoruz, bu kardeşlerimizin de taleplerine kulaklarımızı da tıkamış değiliz." diye konuştu. Sarıeroğlu, sürecin pazartesi günü nihayete ereceğini bildirdi. Daha önce taşeronda çalışan ancak eski hükümlü olmaları sebebiyle giriş imkanıyla ilgili sorun yaşayanlar için de adım attıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." ifadesini kullandı.