Taşerona kadro verilecek mi? Taşerona kadroda son durum

Taşerona kadro müjdesi bekleyen binlerce taşeron işçisi, merakla yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Taşerona kadro konusunda yapılan son açıklamaları ve gelişmeleri takip eden taşeron işçileri, internet üzerinde sık sık "taşerona kadro verilecek mi?" ve "taşerona kadroda son durum" aramalarını yapıyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? İşte taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan son gelişmeler...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Farklı sektörlerde taşeron işçi pozisyonunda çalışan binlerce taşeron işçisi, son günlerde gündemde olan taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Yapılan açıklamaları takip eden ve taşerona kadro müjdesi bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde de taşerona kadro verilip verilmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte taşerona kadro konusunda yaşanan son gelişmeler...

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda taşerona kadro verilmesi konusuna da değindi. Bozdağ, yaptığı açıklamada "Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu Parlamentonun gündeminde yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

YOL-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI AĞAR'DAN AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, taşeron işçilik konusunda günü kurtaran çözüm ve formüller yerine samimi ve sorunu kökten çözen bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirterek, "Asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı yapılmadan, işçi işi yapan işçi, memur işi yapan memur olarak kadroya alınmalı. Taşeron işçilik artık tarihe karışmalı." dedi.

Ağar, hükümetin gündeminde olan taşeron işçilerle ilgili düzenleme konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Taşeron işçiliğin insan onuruna yakışmayan bir istihdam biçimi olduğunu dile getiren Ağar, kamuda 1 milyona yakın kişinin taşeron şirketler üzerinden çalıştığını ifade etti. Ağar, bu istihdam biçiminin kontrolden çıkarak bugün çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri haline dönüştüğünü söyledi.

Yol-İş'in 53 bine ulaşan toplam üyesinden 12 bininin taşeron işçi statüsünde olduğunu bildiren Ağar, "Hatırlanacağı üzere Karayolları'nda taşeron işçi olarak çalışan üyelerimiz, asıl işi yaptıkları yönünde açtıkları davaları 2010 ve 2011'de kazandı. Yargıtay da mahkemelerin aldığı kararı onayarak bu işçilerin 'Karayollarında asıl işi yaptıklarına ve derhal kadroya alınmalarına' hükmetti. Bunun üzerine gerekli duyarlılığı gösteren hükümet, Karayolları'nda taşerona bağlı çalışan 10 bin işçiyi kadroya aldı. Bu adımın bugün de atılmasını istiyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

"Sorunu bugünkünden daha vahim hale getirir"

Ağar, taşeron işçiler ile ailelerinin gözü ve kulağının hükümet yetkililerinin yapacağı açıklamada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetin taşeron işçilik sorununu çözüme kavuşturma iradesini önemsiyoruz. Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların en kısa sürede nihayete erdirilmesi gerekiyor. Tabii bu yapılırken taşeron işçilerin talep ve beklentileri de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü beklentileri karşılamayan bir düzenleme, var olan sorunu ortadan kaldıramaz."

Önceki hükümet döneminde verilen kadro vaadinin karşılanması gerektiğine işaret eden Ağar, "Taşeronişçilik konusunda günü kurtaran çözüm ve formüller yerine samimi ve sorunu kökten çözen bir düzenlemeye gidilmeli. Asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı yapılmadan, işçi işi yapan işçi, memur işi yapan memur olarak kadroya alınmalı. Taşeron işçilik artık tarihe karışmalı." dedi.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin içeriğiyle ilgili medyada bazı haberlerin yer aldığını ifade eden Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetin, çözümü kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle ortada birçok iddia söz konusu. Bir iddiaya göre taşeron işçilere özel sözleşmeli personel statüsü verilecek, diğer iddiaya göre devlet bir şirket kuracak, taşeron işçiler bu şirket üzerinden çalışmaya devam edecek. Biz bu iki yönteme de karşıyız. Taşeron işçilerin, devletin kuracağı şirket üzerinden kamuda istihdam edileceği bir model doğru ve kabul edilebilir değil. Böyle bir uygulama bizzat devletin kendisinin taşeron olması anlamına gelir ki bu da sorunu bugünkünden daha vahim hale getirir."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: "TAŞERON İŞÇİLERİ EN GEÇ 6 AY İÇİNDE KADROYA ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri hatırlatılıp, CHP'nin vaatlerinin sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Dört yılda terörü bitiririz, beşinci yılda bunun keyfini yaşarız. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Parti olarak biz bunu bitiririz. Çünkü bizim cumhurbaşkanı adayımız kazanacak ve biz bu belayı Türkiye'nin başından atacağız. Taşeron işçileri en geç 6 ay içinde kadroya alacağız. Biz bütün ülkelerle, gerçek anlamda barışı sağlayacağız." dedi.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN TAŞERON AÇIKLAMASI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçiye kadro verilmesi konusunda da açıklama yaptı. Destici, yaptığı açıklamada "Taşeron işçilerin kadro beklentilerine değinen Destici, devlet kurumlarında çalışan bütün işçilerin kadro probleminin yıl sonuna kadar mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'TEN TAŞERON AÇIKLAMASI

HAK-İŞ'in 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, HAK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun, Ankara'daki toplantıda taşeronişçiler, geçici mevsimlik işçiler, işsizlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularını ele aldığı belirtilerek, sonuç bildirisi paylaşıldı.

HAK-İŞ'in, dünden daha güçlü, kendinden daha çok emin, kendine daha çok güvenen, geleceğine umutla bakan, önemli bir tarihi noktada bulunduğuna işaret edilen bildiride, konfederasyonun, sıkıntı çeken emekçilerin sığınma merkezi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden birinin, taşeron ve geçici mevsimlik işçiler olduğu ifade edilen bildiride, "HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, taşeron işçilerimiz, geçici ve mevsimlik işçilerimizin sorunlarının hükümet tarafından daimi olarak bir an evvel çözülmesini talep etmektedir." denildi.

Bildiride, HAK-İŞ'in sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her zaman itiraz ettiği ve itiraz etmeye devam edeceği de vurgulandı.

İş güvenliği önlemleri ve denetimlerinin mutlaka artırılması gerektiği kaydedilen bildiride, HAK-İŞ'in bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bütün proje, çalışma ve tasarıları desteklediği, ayrıca bunlarda aktif rol almak istediği belirtildi.

Konfederasyonun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklerasyonu" kampanyasının hedefine ulaşması için sorumluluk aldığına işaret edildi.

Bildiride, Şırnak'ta ruhsatsız çalıştırılan maden ocağında yaşanan kaza sonucunda, 7 maden işçisinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken, "Bu elim kazanın yaşanması maden ocaklarında denetimlerin daha da artırılması gerektiğini açıkça göstermiştir. HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıkların acilen bu konuyu gündemlerine alarak, bu konunun üzerine gitmelerini önemle talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu denetimlerin yerinde, kapsamlı, objektif ve önleyici tedbirleri hayata geçirmeye dönük yapılması gerektiğinin de altı çizildi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY'DAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI

Şimdi gündemlerinde taşeron işçi konusu olduğunu belirten Atalay, ülkede 1 milyon civarında taşeron işçisi olduğunu, bunun da ancak 4'te 1'inde örgütlü olduklarını anlattı.

Taşeronla ilgili çalışmaları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü dile getiren Atalay şunları söyledi:

"Bakanlık yetkileri çalışmayla ilgili sendikaları çağırsın. Bunun yanında 30 büyük şehirden bir bayan, bir erkek taşeronu çağırsın. Yani sadece bizim sendikaların üstüne bırakmasınlar. 30 büyük şehirden 60 kardeşimizi çağırsınlar, onların da görüşlerini alsınlar. Çünkü onlar yaşıyorlar, onlar çalışıyorlar. Her ne kadar biz onların 4'te 1'inde örgütlü olduğunu ifade ettiğim için bunu özelliklen söylüyorum. Yani olanlarla ve sendiklarla beraber daha sağlam bir çözüm buluruz diye düşünüyorum. İnşallah bununla ilgili yılsonuna kadar olumlu bir sonuç alırız."

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