TAYSAD Başkanı Kanca: İhracatta rekor kırıyoruz ama geleceğimiz Ar-Ge’de

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde Türk otomotiv tedarik sanayi temsilcileri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk ile bir araya geldi. Ar-Ge Yasası’ndaki son değişiklikler ve teşvikler, otomotiv sanayinin temsilcileri ile paylaşıldı.



Ar-Ge merkezlerinde çalıştırılan tam zamanlı eşdeğer personel sayısının 15’e indirilmesinin sanayi şirketlerini Ar-Ge merkezi kurmaya teşvik edeceğini belirten Alper Kanca "Özellikle orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezi sayısında önemli oranda artış sağlayacağını düşünüyoruz. Ar-Ge yasası, sanayimiz ve ülkemiz için değerli bir kazanım. Ar-Ge konusunda 3 önemli unsur bir arada olmalı. Bunlardan ilki bürokrasi, sanayi ve üniversite tarafındaki insan kaynağı potansiyeli. İkincisi, gelişimi yöneten, yönlendiren bir teşvik sistemin kurulması. Üçüncüsü ise tabii ki Ar-Ge ikliminin tesis edilmesi" dedi.



AR-GE'DE LİDER OTOMOTİV SEKTÖRÜ



Ar-Ge merkezi sayısında otomotiv sektörünün açık ara önde olduğunu aktaran Kanca, "Türkiye’de Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezlerinin 91 adedi TAYSAD üyelerine ait. Ar-Ge yasasında gerçekleşecek her iyileştirme en çok otomotiv sektörünü etkileyecek. Sağlanan teşvikler ile Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar ve yaratılan katma değer artacak. TAYSAD’a üye firmaların Ar-Ge teşviklerinden en verimli şekilde faydalanmaları için onları bilgilendirerek ve teşvik ederek destek olmaya devam edeceğiz" dedi.



HEDEF 1000 ARGE MERKEZİ AÇMAK



Toplantıda teşvikler kapsamında, tam zaman eşdeğer personel sayısı hakkında açıklamalarda bulunan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal, "2014 yılında gerçekleşen gelişmeyle Ar-Ge merkezi açabilmek için 30 tam zamanlı eşdeğer personele ihtiyaç vardı, ancak otomotiv tedarik sanayinden gelen talepler doğrultusunda bu sayıyı 15’e indirdik. Dolayısıyla şu an 15 tam zaman eşdeğer çalışan ile Ar-Ge merkezi açılabilecek. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ar-Ge Merkezi sayımızı 1000’e çıkarmak. Elimizde şimdiden 100 adet değerlendirmeyi bekleyen Ar-Ge merkezi başvurusu var" açıklamasında bulundu.



AR-GE MERKEZİ İÇİN GEREKLİ 5 TEMEL KURAL



Toplantıda Ar-Ge merkezi olabilmek için 5 temel hususa dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk, "İlk olarak Ar-Ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunmalı. Ar-Ge merkezinde Ar-Ge veya tasarım projeleri yapılmalı. Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunmalı. Bunlara ek olarak Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri yurt içinde gerçekleştirilmeli ve Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içerisinde yer alması sağlanmalı" dedi.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Taşıt Araçları yan sanayicileri Ar-Ge