Milletvekili sayısı 600’e, siyasi parti grup sayısı beşe çıkan Meclis’te, yeni dönem için hazırlık çalışmalarına başlandı. 27. Dönem Meclis’inde seçilen milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması, temsil edilen parti sayısının 8’e yükselmesi nedeniyle değişiklikler yapılıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Yeni Halkla İlişkiler binasında 470 milletvekili odası bulunuyor. Eski dönemden milletvekilliği devam eden 267 milletvekili, odalarını kullanmaya devam edecek. Geçen hafta TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu’nda, 333 milletvekili için kura çekimi yapıldı. Milletvekilliği devam eden, ancak odasını değiştirmek isteyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kuraya girerek odalarını değiştirdi.

Bakanlar, Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile ihtisas ve uluslararası komisyon başkanlarının katılmadığı kurada, 60 milletvekiline oda çıkmadı. Bu görevlere seçilecek milletvekillerinin belli olması ve yeni odaların hazırlanmasından sonra, bu ay sonu ya da ağustos ayı içerisinde ikinci bir kura çekimi daha yapılacak.

YERLER BELİRLENDİ

Kura çekiminde, AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç’a, daha önce babası Bülent Arınç’ın odasının bulunduğu katta oda çıktı. Mücahit Arınç, babasının eski makamının iki yan odasını kullanacak. BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici’ye 2. katta, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli’ye 4. katta oda çıktı. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki 3. katta, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise 4. katta aynı koridorda mesai yapacak.

Tokat’ın AK Partili iki milletvekili, Meclis’te de birbirlerinden ayrılmadı. Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ile Özlem Zengin, 2. katta aynı koridordaki odalarını kullanacak. AK Parti’nin üç Zonguldak milletvekilinden ikisine, Yeni Halkla İlişkiler binasında aynı katta oda çıktı. Milletvekilleri Polat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, zemin katta aynı koridordaki odalarında mesai yapacak.

İYİ PARTİ, HDP’YE KOMŞU OLUYOR

Yeni dönemde AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin yanı sıra, 5. siyasi parti grubu olarak temsil edilecek olan İYİ Parti’nin kullanacağı yer belli oldu. İYİ Parti, diğer partiler gibi Meclis Ana Binanın 2. katında, daha önce KİT Komisyonu’nun bulunduğu, HDP Grubunun yanındaki bölümü kullanacak. Söz konusu alan, İYİ Parti için tadilattan geçirilecek. KİT Komisyonu ise Yeni Halkla İlişkiler binasında 1. katta çalışmalarına devam edecek. Komisyon, diğer ihtisas komisyonları gibi, burada bulunan ortak basın toplantı odalarını kullanacak.

En yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak, milletvekili yemin töreninde TBMM Genel Kurulu’nu açacak olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a, Ana Bina 1. katta, eski CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in odası verildi. Meclis’in engelli milletvekillerinden AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ile AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, TBMM Ana Bina’daki mevcut odalarını kullanmaya devam edecek.

Ana Bina’da personel yemekhanesi kapatıldı. Burası, 1995’te girdiği çatışmada gazi olan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile bazı uluslararası komisyonlara tahsis edildi. Yeni Halkla İlişkiler binasında bulunan eski TBMM Başkanlarının odaları da Ana Bina’ya taşınacak. Ana Bina’nın giriş katında bulunan TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı’nın kullandığı kat oda yapımı için tadilattan geçiriliyor.