27. Dönem Milletvekili seçiminde TBMM, gencecik bir vekil kazandı. 6 Mayıs 1996’da dünyaya gelen Rümeysa Kadak, Marmara Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü okuyor. Kadak’ın üniversite sıralarından milletvekili koltuğuna oturacağının ilk sinyali 7 Mayıs 2017’de Haliç Kongre Merkezi’nde katıldığı ödül töreni sonrasında gelmişti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre koordinatörlüğünü yaptığı Meridyen Derneği’nin ‘Uluslararası Münazara Turnuvası’nın ödül töreni sırasındaki performansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatini çeken genç vekil, ödül törenindeki konuşmasından 14 gün sonra gerçekleşen AK Parti 3. Olağan Kongresi’nde partinin MKYK listesine alınmıştı. Kadak, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı.

‘GENÇ BAŞLADIK GENÇ BAŞARACAĞIZ’

Ev kadını bir anne ile tarımla uğraşan bir babanın 12 çocuğundan biri olan ve HDP’den Meclis’e giren Dersim Dağ ise 1996 yılında Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde dünyaya geldi. İstanbul’da büyüyen Dağ, Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü son sınıfında okuyor. Kendine güvendiğini belirten Dersim Dağ, seçilmeden önce “Genç başladık genç başaracağız” demişti.