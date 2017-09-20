Telekom'da hisselerin el değiştirmesi değil şirketin büyümesi önemli

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılan Arslan, bir gazetecinin "OGER'in iki kredi ödemesini aksatması sonrası Eylül sonu tarihi verilmişti. Gelinen noktada neredeyiz? Kamu olarak siz bir adım atacak mısınız?" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

"Bizim için önemli olan Türk Telekom'un işleyişi, üstlendiği görevleri en iyi şekilde yapması. Türk Telekom gibi ülkemizin güzide kuruluşlarından birinin herhangi bir şekilde yıpratılmasına izin verme şansımız yok. Türk Telekom idarecisiyle, çalışanıyla kurumu daha da büyütebilmek, sektörü daha da büyütebilmek adına çok güzel bir çalışma yapıyor. Türk Telekom büyümesini devam ettiriyor. Türk Telekom'un hisse sahipliğinden kaynaklı olan işler Türk Telekom'un işleyişini ve gelişmesini etkileyen işler değil. Sahiplikle ilgili hisseler el değiştirebilir, sözleşme kapsamında hazine veya hazine temsilcisi olan bizler gereğini yaparız. Zaten onunla ilgili işlemler yürüyor, yürümeye de devam edecektir. Bizim için esas olan onların şirketin büyümesini, şirketin hizmet etmesini etkilemeyecek şekilde yürütülmesidir. Nitekim onu yapıyoruz. Şirketin durumu çok iyidir, gittikçe de büyüyor. Arka plandaki ortaklık yapısına bağlı süreçlerle ilgili zaten gereğini yapıyoruz, takip ediyoruz. Amacımız onun ayrı yürüyüp şirketin büyümesini etkilemeyecek şekilde yürütülmesidir. Bu konuda da gereğini yapıyoruz."