Tesla, ekonomi sınıfı elektrikli aracı Model 3'te otomasyonu geliştirmek ve üretim oranlarını arttırmak için ekipmanların ayarlanması gerekçesiyle 4 gün boyunca fabrikasında çalışmayı durduracağını açıkladı. Şirket Model 3'ü açıkladıktan sonra 55 milyar dolar piyasa değerini aşarak Ford ve GM gibi devleri sollamıştı
Model 3 için 400 bin ön sipariş alan şirket aralık 2017 itibarıyla ayda 20 bin Model 3 üreteceğini belirtmiş ancak 2017 yılının son çeyreğinde sadece 1550 otomobil teslim edebilmişti.
Geçen ay ise hissedar notunda Model 3 üretimi için bu çeyreğin sonuna dek haftalık 2500 araç ve ikinci çeyreğin sonuna dek ise haftalık 5000 üretim hedefi konmuştu.
Elon Musk ise Model 3 için Tesla üzerindeki üretim baskısının arttığını, dün Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte doğruladı ve elektrikli sedan modelindeki üretim hedeflerinin 2018 yılının ilk çeyreğinde yarı yarıya azaldığını belirtti.
2017'nin dördüncü çeyreğinde Tesla 28.425 Model S ve Model X teslim etmiş, 1.542 Model 3 ile birlikte toplam teslimat 29.967 adede ulaşmıştı.
Öte yandan, şirket tarafından yapılan açıklamada üretim bandında 4 gün olarak planlanan duraksamanın normal olduğu vurgulandı ve üretimdeki darboğazın aşılması için gerekliliğine dikkat çekildi.
Tesla fabrikalardaki ekipmanlarla ilgili yenileme hakkında detay vermese de ABD basınındaki uzmanlar bu geçici durdurmanın gelecek aylarda birkaç kez daha yaşanabileceğini belirtiyor.
Dünyanın en büyük elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, geçtiğimiz aylarda da yeni otomobili Model 3’ün pil modülünü ürettiği Nevada fabrikasında üstesinden gelemediği sorunlar yaşamıştı. Bloomberg verilerine göre ise üretimdeki gecikmeler nedeniyle şirketin dakikada 8 bin dolar kaybettiği belirtilmiş ve onbinlerce sipariş de iptal edilmişti.
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