Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, ünlü yatırım bankasının Goldman Sachs'ın yatırımcılara Tesla hisselerini satması yönünde tavsiye vermesi karşısında kayıtsız kalmadı.
Tesla ön siparişi veren bir müşteriye aracının 2 hafta gecikeceği bilgisinin verilmesinin ardından Twitter'da bir kullanıcı 6 haftadır arabasını alamadığını söyledi.
Aynı kullanıcı sonraki mesajında Model 3 sahibi olmak istediğini yinelerken bunun için 2 yıl beklemek istemediğini vurguladı ve 50 bin dolarlık bir araç için yaşadığı müşteri hizmetleri deneyimini gülünç bulduğunu belirtti.
Konuşmaya bir başka yatırımcı Goldman Sachs'ın hisseleri satma yönündeki haberini, Elon Musk'ı da dahil ederek paylaştı.
"Tesla hissem var ama bu beni huzurlu hissettirmiyor" diyen yatırımcıya ünlü milyarder cevap verdi.
Elon Musk, iddialı bir çıkışla "bahislerinizi oynayın" karşılığını verdi.
— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2018
Goldman analistleri Tesla'nın haziran sonu itibarıyla Model 3 üretim hedefini gerçekleştiremeyeceğini düşünerek hisselerini elden çıkarma tavsiyesi vermişti.
David Tamberrino salı günkü raporunda "İnanıyoruz ki, Tesla'nın birinci çeyreğin son haftasındaki 2000 araçlık üretim başarısı büyük ihtimalle 2018 yılının ikinci çeyreğinde bunun altında olacak." derken haftalık üretimin 1400 adet olmasını bekliyor.
Tesla hisseleri geciken Model 3 teslimat ve üretiminden dolayı bu yıl yüzde 2 değer kaybederken geçtiğimiz günlerde duyurulan haftada 5000 adetlik Model 3 üretimi haberiyle yeniden yükselişe geçti. Dün itibarıyla Tesla hisselerinde yüzde 5.1 artış gözlemlendi.
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