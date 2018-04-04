Tesla, yılın ilk çeyreğindeki üretim ve teslimat verilerini açıkladı. Üretimi çok tartışılan Model 3'ün ABD içerisinde en çok satan elektrikli araba olduğunu doğrulayan şirket 8130 adet Model 3 satıldığını belirtti.
Tesla ve Model 3 böylelikle, 3375 adet satan en yakın rakibi General Motors'un Chevy Bıolt EV modelini ikiye katlamış oldu.
Öte yandan, kimi kaynaklar 2 ve 3. sırada da Tesla'nın diğer elektrikli araçları Model S ve Model X olduğunu iddia ediyor. Resmi olarak doğrulanmasa da bu iddianın nedeni Tesla'nın coğrafi olarak detaylandırma yapmaması. Bilançolardaki yıllık gelir dikkate alınarak filtrelenen sonuçlara göre 4700 ile 5900 adet arası Model S ve 4-5 bin arası da Model X satılma ihtimali bulunuyor.
Tesla'nın bu performansı Model 3'ün gerisinde kalsa da diğer üreticilerin rahatlıkla önünde. Hibrid araçlar sıralamaya dahil edildiğinde dahi Model 3 zirvedeki yerini koruyor. Ocak - mart arasında Toyota'nın ürettiği Prius Prime 6468 adetle 2. sırada
VERGİ HESABI MI YAPIYOR?
Tesla sonuçlarındaki bir diğer önemli gelişmede de üretim hızının artmış olması. Şirket, mart ayının son haftasında 2020 adet aracın üretildiğini söylüyor. Hatırlanacağı üzere son haberlere göre Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın yeniden merkeze geldiği ve üretim hattının başında durmaya başladığı belirtilmişti.
ABD merkezli şirket bu performansı sürdürülebilir bir seviyeye taşırsa uzmanlara göre hiçbir elektrikli aracın Tesla satışını yakalama ihtimali şimdilik ufukta görünmüyor ancak Tesla'nın federal vergiyi 2. değil 3. çeyrekte tahakkuk ettirmek için toplam üretim bazında 200 bininci aracın teslimatını yavaşlatmak için işleri ağırdan alabileceğini söyleyenler de yok değil.
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