Uzun zamandır hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan ancak duyurulduğundan bu yana büyük merak uyandıran Tesla Model Y için Reuters, bazı kritik bilgilere ulaştı. Aracın tedarik zincirinden 2 farklı kaynaktan alındığı söylenen bilgilere göre, Tesla'nın CUV aracı Model Y, beklenenden erken bir şekilde yollara çıkabilecek.

Kaynaklara göre aracın üretimi kasım 2019'da başlayacak. Satışa sunulacağı tarih için ise henüz bir bilgi bulunmasa da 2020'nin ilk ayları olacağını kestirmek zor değil. Buna karşın şimdilerde Model 3 ile zorlu bir süreçten geçen firmanın geçmişte pek çok ertelemeye imza attığı biliniyor. Söylenildiği gibi Model Y, kasım 2019'da üretilmeye başlanacak mı bunu zaman gösterecek fakat ne Tesla firması, ne de Elon Musk, konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.