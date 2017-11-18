Tesla Roadster asfalta indi! İşte ilk video

Tesla'nın dün kurucu CEO Elon Musk ile özel bir etkinlikle tanıtımını yaptığı Roadster spor arabasının yankıları sürüyor.

100 kilometreye 1.9 saniyede çıkabilen ve özellikleriyle dünyanın en hızlı şehir içi arabası olma iddiasını taşıyan Tesla Roadster için satış tarihi 2020 olarak belirlenmişti ancak etkinlik sonrasında trafiğe kapalı özel bir pistte deneme sürüşü yapıldı.

Tesla tasarımcısı Franz von Holzhausen'ın gerçekleştirdiği sürüşte aracın eşine nadir rastlanan hızlanışı kameralara yansıdı. 200 bin dolara satılacak araç saatte 260 mil yani 420 kilometre sürate ulaşabiliyor. Halzhausen'in yanı sıra Roadster için ön ödemeyi yaparak sipariş veren bir otomobil tutkunu da deneme sürüşü yapma fırsatı buldu ve heyecanını gizleyemedi.

İşte, tek şarjla 1000 kilometre gidebilen dünyanın en hızlı şehir içi aracı Tesla Roadster'in deneme sürüşü

Tesla Roadster

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Tesla Roadster özellikleri