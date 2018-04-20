Konu ile ilgili olarak THY'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımız'ın %100 iştiraki olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş Yönetim Kurulu'nca "Kabin İçi Eğlence Sistemleri ve Internet Hizmeti" konusunda faaliyet göstermek amacıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Havelsan arasında bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verilmiştir."